Edirne'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı düzenlendi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer başkanlığında Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, DSİ İşletme Bakım Daire Başkanlığı tarafından mevcut durum, su kaynaklarının kullanımı ve yürütülen çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

2026 yılı üretim sezonunda Meriç Nehri Havzası'ndaki tarım alanlarının sulanması, alınacak önlemler ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Sulama sorunlarının giderilmesi, tarım alanlarının verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir sulama yöntemlerinin uygulanmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı program, görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, oda başkanları ve DSİ yetkilileri katıldı.