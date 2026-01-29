Haberler

Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlar koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi

Güncelleme:
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlığa bağlı kurum müdürleriyle her ay düzenli olarak yaptığı koordinasyon toplantısını bu ay Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdi. Toplantıda 2025 yılına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı kuruluş ve kurum müdürleri arasında her ay düzenli olarak yapılan koordinasyon toplantısı, bu ay Kapıkule Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, 2025 yılında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
