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Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 Yılı İlk Altı Ay Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 Yılı İlk Altı Ay Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müdürü İslam Köse başkanlığında 2026 yılının ilk 6 aylık faaliyetlerini değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda tarımsal üretim, hayvancılık, gıda denetimleri ve kırsal kalkınma konuları ele alınırken, yılın ikinci yarısındaki hedefler ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi de görüşüldü.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2026 yılının ilk 6 aylık faaliyetlerinin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı.

Toplantıda, yılın ilk yarısında tarımsal üretim, hayvancılık, gıda ve yem denetimleri, bitki sağlığı ile kırsal kalkınma alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek faaliyetler ve hedeflerin de ele alındığı toplantıda Köse, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi ve üreticilere sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Köse, özverili çalışmalarından dolayı kurum personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
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