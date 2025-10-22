Edirne'de 'Tarihsel ve Aktüel Boyutlarıyla Selefi Anlayışlar Sempozyumu' Başladı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "Tarihsel ve Aktüel Boyutlarıyla Selefi Anlayışlar Sempozyumu" başladı.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle süren programda konuşan Vali Yunus Sezer, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Balkanlar'a açılan kapı konumundaki Edirne'nin ilim ve irfan geleneğiyle İslam düşüncesinin önemli durak noktalarından biri olduğunu söyledi.

Düzenlenen toplantının geçmişin ilim mirasını geleceğe taşıma açısından önemli olduğunu belirten Vali Sezer, "Farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerimiz hem ilmi hem de toplumsal açıdan önemli bir konuyu çok yönlü bir biçimde değerlendireceklerdir. Bu tür toplantılar sadece akademik paylaşımlar için değil aynı zamanda sağlıklı dini anlayışların topluma aktarılması adına da önem ve kıymet arz etmektedir." diye konuştu.

Sezer, toplumun dini yönelimlerinin doğru anlaşılması ve sağlıklı yönlendirmelerin yapılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Özellikle genç nesillerin inanç bunalımı, fikir karmaşası, dijital dünyanın oluşturduğu zihinsel ve ahlaki tahribatla karşı karşıya kaldığını anlatan Sezer, bu durumun iman konusunu her zamankinden daha önemli bir hale getirdiğine dikkati çekti.

"Gençlere hitap edecek dil ve içerik oluşturmak lazım"

Dünya genelinde deizm, inançsızlık ve ferdiyetçiliğin arttığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bir cephe oluşturmak lazım. Artık itikadı meseleleri tartışmanın çok ötesinde iman meselesi konuşuluyor. Sosyal medyada, dijital platformlarda eline kamerayı alan ekranların başına geçiyor ve ahkam kesiyor. Bunları seyreden milyonlar ve milyarlar var. Bugün gençlerimizin karşı karşıya kalmış olduğu mesele çok vahim bir meseledir. Çağın ve yüzyılımızın gereklerini içerecek şekilde gençlere hitap edecek dil ve içerik oluşturmak lazım. Karşıda sürekli saldıran bir cephe var, bunların karşısında duracak bir cephe oluşturmak lazım."

"Filistin halkının imanı bütün dünyayı kendi etrafından döndüren bir güç haline geldi"

Sezer, Filistin halkının imanlarıyla ortaya koyduğu temsilin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Yaşanan durumun din ve inançtan bağımsız olarak gerçekleştiğini dile getiren Sezer, şöyle devam etti:

"Filistin halkının imanı bütün dünyayı kendi etrafından döndüren bir güç haline gelmiştir. İslam ülkeleri haricinde birçok ülkede o imana itaat eden ve etrafında dolanan milyonlar sokağa inmiş ve Filistin meselesinin bayraktarlığını yapmışlardır. Bunun imani olarak ne kadar etkili olduğunu, bir toplumun inançla ayakta durduğu zaman bütün dünyayı etrafında döndürdüğünü görme imkanımız oldu."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir de sempozyumun verimli geçmesini diledi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise düzenlenen sempozyumda İslam dünyasını ilgilendiren anlayışların birleştirici olarak ele alındığını ifade etti.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Ünal ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Muhammet Altaytaş da konuşma yaptı.

Cumartesi günü sona erecek sempozyumda 12 oturumda 44 bildiri sunulacak, 20 müzakere toplantısı gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 28. Kelam Ana Bilim Dalları Toplantısı da yapılacak.