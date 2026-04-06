Edirne'de Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi

Edirne'de yapılan operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen Roma dönemine ait Tanrıça Kybele heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada bir eserin yurt dışına kaçırılacağını belirledi. Operasyon düzenleyen polis, eski dönemlerde Anadolu'da bereketi, doğayı ve doğurganlığı simgeleyen, Anadolu kökenli mermerden yapılmış Tanrıça Kybele heykelini, yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirdi. Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede eserin, Roma dönemine milattan sonra 1-2'inci yüzyıla ait taşınır kültür varlığı olduğu tespit edildiği kaydedildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

500

