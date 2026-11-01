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Edirne'de taksi ile midibüs çarpıştı, taksideki yolcu yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Edirne'de taksi ile midibüs çarpıştı, taksideki yolcu yaralanıp hastaneye kaldırıldı
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Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda taksi ile midibüsün çarpışması sonucu taksideki bir yolcu yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de taksi ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Y.Ö'nün kullandığı 22 TO 94 plakalı taksi Atatürk Bulvarı'nda E.Ç, idaresindeki 22 M 0236 plakalı midibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada taksideki yolcu yaralandı.

Yaralı ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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