Haberler

Edirne'de Taksi ile Elektrikli Motosiklet Çarpışması: İki Yaralı

Edirne'de Taksi ile Elektrikli Motosiklet Çarpışması: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, ticari taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de ticari taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

T.G. idaresindeki 22 T 0099 plakalı taksi ile elektrikli motosiklet, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletteki iki kişi, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada motosiklet sürücüsünün yakınlarının gelmesi ve tartışma yaşanması üzerine taksi sürücüsü kaza yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.