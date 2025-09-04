Edirne'de Taksi ile Elektrikli Motosiklet Çarpışması: İki Yaralı

Edirne'de ticari taksi ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

T.G. idaresindeki 22 T 0099 plakalı taksi ile elektrikli motosiklet, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletteki iki kişi, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada motosiklet sürücüsünün yakınlarının gelmesi ve tartışma yaşanması üzerine taksi sürücüsü kaza yerinden ayrıldı.