Edirne'de Sulama Pompa İstasyonları İncelemesi

Edirne'de Sulama Pompa İstasyonları İncelemesi
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Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Doyran ve Üyüklütatar köylerindeki sulama pompa istasyonlarını inceledi, üreticilerin taleplerini dinledi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, merkeze bağlı Doyran ve Üyüklütatar köylerindeki sulama pompa istasyonlarında incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Subaşı ve Bayazıt, çeltik ekiminin yoğun olduğu köyleri ziyaret etti.

Bu kapsamda Doyran ve Üyüklütatar köylerindeki sulama kooperatifi yetkilileriyle görüşen Subaşı ve Bayazıt, pompa istasyonlarında inceleme yaptı.

Edirne Meriç Sulaması Projesi kapsamında yapılan pompa istasyonlarını da gezen Subaşı ve Bayazıt, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Subaşı ve Bayazıt, üreticilerin taleplerini dinleyip bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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