Edirne'de asayiş
Edirne'de bir kişi içtiği sudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, alkollü araç kullanan bir sürücüye ceza kesilirken, bir başka sürücü ise kamyonuyla başını çarparak yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan S.G. eşinin iş yerinde kapalı pet şişe sudan içtikten sonra boğazında yanma hissetti.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi edilen S.G, su markasından şikayetçi oldu.
Alkollü sürücüye ceza kesildi
Edirne'de alkollü şekilde araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koca Sinan Mahallesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde alkollü araç kullandığı belirlenen A.C'ye ceza kesildi.
Başını çarpan sürücü yaralandı
Havsa ilçesinde başını çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.
Yeni Mahalle'de B.R. park halindeki kamyonunu kontrol ettiği sırada başını çarptı.
Havsa Devlet Hastanesi'ne giden B.R. tedavi edildi.