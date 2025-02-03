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Edirne'de Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

Edirne'de Su Ürünleri Denetimi Yapıldı
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Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Saros Körfezi'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, avlanabilir balık boyları ve yasak türler üzerinde kontroller yaptı.

Edirne'de, Enez Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

Su ürünleri kontrol ekipleri, Saros Körfezi'nde avladıkları balıklarla Enez Balıkçı Barınağı'na gelen tekneleri kontrol etti.

Ekipler, asgari avlanabilir balık boyları ile av araçlarının uygunluğunu denetleyip avlanması yasak türlerin kontrolünü gerçekleştirdi.

Denetimlerde balıkçılara kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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