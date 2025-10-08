Edirne'de Su Kesintileri Toplu Yaşam Alanlarını Vurdu

Edirne'de bazı mahallelerde yaşanan su kesintilerinden en fazla toplu yaşam alanları etkileniyor.

Geçen aydan bu yana kentin yüksek kesimlerinde su kesintileri gerçekleşiyor. Kuraklığın yanı sıra su borularındaki patlama ve arızalar da kesintilerde etkili oluyor.

Su kesintileri yaşanan mahallelerdeki bazı binaların depolarına su tankerleriyle takviye yapılıyor. Bazı mahalle sakinleri çeşmelerden su doldururken, bazı işletmeler de kesinti olmadığı anlarda doldurdukları pet şişelerde su depoluyor.

Yaşanan kesintiler en fazla toplu yaşam alanlarında mağduriyete neden oluyor. Site ve apartmanlara olduğu gibi hastane ve yurt gibi hijyenin önemli olduğu yerlere de tankerlerle su takviyesi gerçekleştiriliyor.

Yurtlarda kalan öğrencileri olumsuz etkiliyor

Su kesintileri nedeniyle Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda kontrollü sıcak su uygulamasına geçildi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü, yurttaki su sorununun belediye şebekesinden gelen suyun kesilmesi ya da az gelmesinden kaynaklandığını belirtti.

Öğrenci yurdunun su deposuna itfaiye, İl Özel İdaresi tankerleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA ile takviye yapılıyor.

"Belediyenin su problemini çözmesini istiyoruz"

Yurtta kalan öğrencilerden Ömer Seyfettin Tunç, AA muhabirine, yurtta 3 haftadır aralıklarla su kesintilerinin yaşandığını söyledi.

Öğrencilerin çok mağdur olduğunu dile getiren Tunç, "Biz yurtta kalan öğrenciler olarak artık belediyenin su problemini çözmesini istiyoruz. Sıcak suyla rahat şekilde duş alabilmeyi istiyoruz. Umarım bu su sıkıntısı çözülür, belediye de bu problemi ortadan kaldırır." dedi.

Bir başka öğrenci Enes Emin Erdal ise su kesintilerinden çok muzdarip olduklarını belirtti.

Belediyenin su kesintilerine çare bulmasını beklediklerini aktaran Erdal, "Umarım belediye bu konuda bir şey yapar artık." ifadesini kullandı.

Salih Aksoy da yurtta bir aydır su sıkıntısı yaşandığını, özellikle sıcak suyun sabahları bir saat, yarım saat aralıklarla verildiğini anlattı.

Yurtta yaklaşık 2 bin 400 kişinin kaldığını aktaran Aksoy, "Belediyenin artık burada su kesintisine son vermesini istiyoruz. Kesinti istemiyoruz." diye konuştu.

Kurtuluş Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan Hasan Uygun da su kesintileri nedeniyle büyük sıkıntılar çektiklerini belirtti.

Su ihtiyacını marketlerden su alarak karşıladığını söyleyen Uygun, "Bir an evvel bu işi düzeltmeleri lazım. Herkes susuz ve ağlıyor. Bunun önlemini daha önce almaları lazımdı. Belediye şu anda bir iş yapmıyor. Bir yol aralarını asfaltlıyor, başka bir şey yaptığı yok." görüşlerini paylaştı.

"Güzel haber DSİ'den geldi"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise su konusunun siyaset üstü olduğunu yineledi.

Su kesilmelerinin önüne geçmek için kuyu açma ve tamirat gibi pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Gencan, şunları kaydetti:

"Edirne, Kayalı Barajı ve alternatif olarak Süloğlu Barajı'ndan su alıyor. Kayalı'dan aldığımız saatlik 1500 metreküp su, kuraklık ve buharlaşma nedeniyle 800 metreküpe kadar düştü. Alternatifimiz olan Süloğlu'ndan su almaya başladık ama bu hat çok eski, 1993 yılında inşa edilmiş. Biz şu ana kadar 24 noktada tamirat işlemleri gerçekleştirdik ama basınç belirli seviyeye yükseldiğinde hat devre dışı kalıyor. Bir güzel haber DSİ'den geldi. Bu sürecin hızlanmasına destek olan Sayın Valimize ve sürece dahil olan vekillerimize çok teşekkür ediyorum. DSİ, ihale sürecini tamamladı ve inşallah bu hattın onarımı hızlı şekilde gerçekleşecek."

Gencan, Süloğlu Barajı'nda kentin yaşadığı sıkıntı sürecini atlatacak kadar su hacmi bulunduğunu sözlerine ekledi.