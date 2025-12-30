Haberler

Edirne'de su kesintileri protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri, 10 gündür süren su kesintileri nedeniyle belediyeyi protesto etti. Mahalle sakinleri, sorunlarının çözülmesini talep ederek, yanlarında getirdikleri bidonlarla çeşmeden su doldurdu.

Edirne'de bir mahallenin sakinleri, su kesintileri nedeniyle belediyeyi protesto etti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri, mahalle meydanındaki çeşme önünde bir araya gelerek, semtlerindeki su kesintilerine çözüm bulunmasını istedi.

Protesto sırasında bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonlara çeşmeden su doldurdu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Türkmenler, gazetecilere, 10 gündür mahallede sularının olmadığını söyledi.

Su kesintilerinin hem günlük ihtiyaç hem de ısınmada büyük problemlere yol açtığını ileri süren Türkmenler, "Çocuklara içirmek için su bulamıyoruz. Evlerde donuyoruz. Su parasını takır takır ödüyoruz ama hizmet yok. Bebekler evlerde dondu. Bebekleri belediyeye götürüp, 'biz bakamıyoruz başkanım bu çocuklara sen bak' diyeceğiz." dedi.

Kamil Kelemer de amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu sorunlarının çözülmesini beklediklerini ifade etti.

Adem Tekin ise belediyeye defalarca sorunu ilettiklerini ancak bir çözümün olmadığını belirtti.

Celal Selece, belediyenin altyapıda hizmetlerinin yetersiz olduğunu savundu.

Şehirdeki altyapı çalışmalarına iktidar partisi tarafından destek verilmesine rağmen belediyenin sorunları çözme noktasında yetersiz kaldığını iddia eden Selece, "Depremden sonra 11 şehir ayağa kalktı, biz Edirne olarak batıyoruz. Edirne'de tarihi eserlerimiz olmasa kimse gelmez buraya. Biz o vaziyetteyiz, ziyan bir şekilde hayat sürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi, Arda Okan'ın peşine düştü

Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi peşine düştü
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu