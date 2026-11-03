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Edirne'de sonbahar renkleri Meriç ve Tunca çevresinde dronla görüntülendi

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Edirne'de sonbahar renkleri Meriç ve Tunca çevresinde dronla görüntülendi
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Edirne'de sonbaharda ağaçlar sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Karaağaç Mahallesi'ndeki tarihi tren garı ve köprüler ile Meriç ve Tunca nehirleri çevresindeki renkli manzara dronla görüntülendi.

EDİRNE'de sonbaharda doğada oluşan renk cümbüşü dronla görüntülendi. Osmanlı'ya yaklaşık 1 asır başkentlik yapan tarihi kentte, sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Osmanlı Devleti'ne 88 yıl başkentlik yapan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Edirne'de sonbaharın güzellikleri kendini gösterdi. Kentin farklı noktalarında bulunan ağaçların yaprakları, sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına dönüştü. Karaağaç Mahallesi'ndeki tarihi tren garı ve köprüler ile Meriç ve Tunca nehirleri çevresinde sonbaharın gelişiyle renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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