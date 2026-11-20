Edirne'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan çocuk ölümlerini protesto etti.

Cuma namazının ardından Eski Cami önünde toplanan platform üyeleri ve vatandaşlar, sloganlar atarak bölgedeki çocuk ölümlerine tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cuma Gökçimen, dünyadaki her çocuğun oyun oynama, sevdikleriyle vakit geçirme ve güven içinde uyuma hakkı bulunduğunu söyledi.

Gazzeli çocukların uzun süredir saldırıların hedefi haline geldiğini ve oyun parklarının mezarlığa dönüştüğünü belirten Gökçimen, saldırılarda sadece binaların ve hastanelerin değil, çocukların hayallerinin de yıkıldığını dile getirdi.

Son 3 yılda İsrail saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuğun hayatını kaybettiğini ifade eden Gökçimen, şunları kaydetti:

"22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti. Ama pek çoğu annesinin kucağında, sel basan çadırında ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken hayatını kaybetti. Şu an Gazze'de hayatta kalan diğer çocuklar ise soğuk ve açlıkla mücadele ediyor. İçmek için temiz su, yemek için bir parça ekmek dahi bulamıyorlar."

Gökçimen, Gazze'nin yanı sıra Sudan, Yemen, Lübnan, Ukrayna ve Doğu Türkistan'da da çocukların savaş ve çatışmaların hedefi olduğunu belirterek, uluslararası toplumu çocukları korumaya ve insani yardımların önündeki engelleri kaldırmaya çağırdı.

Açıklamanın ardından Eski Cami Uzman İmam Hatibi Salih Tatlı dua etti.

Kaynak: AA