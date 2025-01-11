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Edirne'de Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olmaya Başladı

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Edirne'de son günlerde etkili olan ılıman hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji, bölgede kar yağışı beklentisinin olduğunu ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini duyurdu.

Soğuk ve yağışlı hava yurda giriş yaptı

EDİRNE - Edirne'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan ılıman hava, yerini soğuk ve yağışa bıraktı.

Edirne'de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kısa süreli olarak başlayan yağmur yağışı bugün devam ediyor. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ile karşı karşıya kalan vatandaşlar Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile sabah karşılaştı.

Yarın kar yağışı bekleniyor

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu Edirne'de Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde kar yağışı gece geç saatlerden itibaren yağması bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün başlaması ve 12 Ocak'ta şiddetini artırarak hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova, bugünden başlayarak yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk hava dalgasının, 12 Ocak Pazar günü şiddetini artırarak Marmara Bölgesi'nde gelecek hafta Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Edirne'de Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olmaya Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
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