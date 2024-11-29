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Edirne'de Sis Etkili Oldu, Selimiye Camii Gözden Kayboldu

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Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Selimiye Camii gibi tarihi yapılar sis altında kaldı. Hava sıcaklığı 5 derece ölçülürken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye Camii gözden kayboldu

EDİRNE - Edirne'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü. Sisle kaplanan tarihi camilerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi değerler sis altında kaldı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kent, sabahın erken saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. İşe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler de görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne'de Sis Etkili Oldu, Selimiye Camii Gözden Kayboldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Güncel
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