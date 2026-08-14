FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Fatma A, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada Edirne'de yakalandı.
"Nevşehir Adliyesi kadınlar il imamı" olduğu öğrenilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA