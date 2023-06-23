Edirne'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı

EDİRNE'de polisin silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlediği 'Kukla 22' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 5 ay sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 24 şüpheliye yönelik 28 adrese operasyon düzenledi. 'Kukla 22' adı verilen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 38 tabanca, 8 bin 22 fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, 1209 av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ve 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Ordu'da olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.