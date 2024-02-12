Edirne'de Şiddetli Yağış Etkili Oldu

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Edirne'de sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar yer yer etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel