Edirne'de otomobilin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden 59 AHJ 587 plakalı otomobil motor kısmından alev alarak, yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiyenin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu otomobilin motor kısmında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
