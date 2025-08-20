Edirne'de Selimiye Camisi Çevresinde Turistleri Rahatsız Edenlere Ceza

Edirne'de Selimiye Camisi Çevresinde Turistleri Rahatsız Edenlere Ceza
Edirne Belediyesi Zabıta ekipleri, Selimiye Camisi çevresinde denetim yaparak turistleri rahatsız eden satıcılara ve dilencilere para cezası uyguladı. Uygulama çerçevesinde dilencilerin paralarına da el konuldu.

Edirne'de Selimiye Camisi çevresinde turistleri rahatsız ederek satış yapanlara ve dilencilere para cezası uygulandı.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Camisi ve Selimiye Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.

Ziyaretçilere ısrarla ürün satmaya çalışan ya da dilencilik yapan kişiler tarihi bölgeden uzaklaştırılarak haklarında işlem yapıldı.

Dilencilere para cezası kesilirken, üzerlerinde bulunan paralara da el konuldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
