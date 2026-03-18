Edirne'de "Şehidimden Hatıra" sergisi açıldı

Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla "Şehidimden Hatıra" sergisi açıldı.

Vali Yunus Sezer, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bahçesinde düzenlenen sergide, millet olarak onurlu ve gururlu bir günü hep beraber yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Savaşları'nın bir savaştan öte bir destan olduğunu ifade eden Sezer, Çanakkale'nin kahramanlıkla dolu kazanılan bir zafer olduğunun altını çizdi.

Vali Sezer, şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının şehit aileleri için çok değerli olduğunu belirtti.

Şehitlerden kalan hatıra ve emanetlerin Türk milleti için de çok kıymetli olduğunu vurgulayan Sezer, "Bu topraklar çok değerli topraklar, birçok savaş görmüş topraklar. Bundan sonra da şehitlerimiz ve gazilerimiz olacaktır. Çünkü bizler dünyanın en değerli topraklarındayız. 'İslam'ın son kalesi' dediğimiz, bütün ülkelerin gözünü diktiği topraklardayız. Bu toprak parçası şehitlerimizin kanıyla sulandığı için bu kadar değerli ve önemli. Allah bizlere bu emanete sahip çıkmayı nasip etsin." diye konuştu.

Sezer, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, şehitlerin emanetlerini yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da bu toprakların fedakarlık, cesaret ve vatan sevgisinin en güçlü tanığı olduğunu belirterek, 18 Mart'ın bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu ifade etti.

Çanakkale'de yazılan destanın yalnızca cephede değil, evlerde, hatıralarda ve mektuplarda da yaşadığını vurgulayan Gencan, serginin geçmişi hatırlatmanın yanı sıra unutmamanın önemini de ortaya koyduğunu dile getirdi.

Şehit ailelerine seslenen Gencan, onların hiçbir zaman yalnız olmadığını belirterek, Edirne'nin şehitlerin hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Dernek Başkanı Leyla Vardar Karaduman da şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını belirtti.

Okunan duanın ardından serginin açılışı şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Sezer ve protokol üyeleri, şehitlerin eşya, fotoğraf, mektup ve üniformalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Bazı şehit aileleri, evlatlarıyla ilgili anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Sergiyi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehit yakınları ve gaziler de ziyaret etti.