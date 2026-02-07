Haberler

Sedde'de Mahsur Kalan İki İşçi Kurtarıldı

Güncelleme:
Edirne'nin Elçili köyünde Meriç Nehri'nin taşması sonucu sedde üstünde mahsur kalan iki işçi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. İki işçinin durumu iyi.

Son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte debisi 1251 metreküp/saniyeye çıkan Meriç Nehri'nin taştığı Edirne'de, Elçili köyünde iki işçi sedde üstünde mahsur kaldı. Köyde nehrin yatağın taşmasıyla birlikte tarım arazilerini su basarken, su pompası inşaatında çalışan Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan isimli işçiler sedde üstünde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri gönderildi. AFAD ekiplerinin bot yardımıyla ulaştığı iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
