Sedde'de Mahsur Kalan İki İşçi Kurtarıldı

SEDDEDE MAHSUR KALAN İKİ İŞÇİ KURTARILDI

Son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte debisi 1251 metreküp/saniyeye çıkan Meriç Nehri'nin taştığı Edirne'de, Elçili köyünde iki işçi sedde üstünde mahsur kaldı. Köyde nehrin yatağın taşmasıyla birlikte tarım arazilerini su basarken, su pompası inşaatında çalışan Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan isimli işçiler sedde üstünde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri gönderildi. AFAD ekiplerinin bot yardımıyla ulaştığı iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,