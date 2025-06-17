Edirne'de Saros Körfezi'nde Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Edirne'de Saros Körfezi'nde Temizlik Seferberliği Başlatıldı
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Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla, Saros Körfezi sahillerinde temizlik seferberliği başlatıldı. Karavan ve çadır alanlarının düzenlenmesi ve çevre temizliği etkinlikleri ile kirlilik sorununa çözüm arayışı sürüyor.

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi sahillerinde "temizlik seferberliği" başlatıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla sahillerde yaşanan kirlilik sorununun önüne geçmek amacıyla karavan ve çadır alanlarının düzenlenmesiyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Mecidiye ve Erikli sahillerinde 2 kilometrelik alanda çadır ve karavanlar için düzenli alanlar oluşturma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda sahillerdeki çöp sorununun önüne geçilmesi amacıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, belediye personelleri ve öğrencilerin katılımıyla sahillerdeki çöpler toplandı.

Sevgili, daha temiz bir dünya için doğayı el birliğiyle temiz tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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