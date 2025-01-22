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Edirne'de Sahte İçki Üreten Şüpheli Yakalandı

Edirne'de Sahte İçki Üreten Şüpheli Yakalandı
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Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinde sahte içki üreten M.K. gözaltına alındı. Aramada 384 litre sahte içki ve damıtma ekipmanları ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde sahte içki üreten şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kaçakçılık ve sahte içki üretimini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'nin Gökçetepe köyündeki evinde arama yaptı.

Aramada sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, kapak sıkma aparatı ve 384 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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