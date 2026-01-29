Haberler

Edirne'de sağanak

Edirne'de sağanak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerine sebep oldu. Güney Çevre Yolu'ndaki bir alt geçitte 3 kişi, su birikintisine giren otomobilde mahsur kaldı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

OTOMOBİLDE 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Güney Çevre Yolu Nilüfer Caddesi'ndeki alt geçitte M.G. yönetimindeki 34 GV 519 plakalı otomobil, yoğun su birikintisine girdi. Araçtaki 1'i çocuk, 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Araçtaki 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Otomobil çekiciyle su birikintisinden çıkarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin bazıları araçlarıyla caddeye girmeden yollarını değiştirdi, bazıları da risk alıp göle dönen caddeden geçtiklerini belirtti.

Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor

680 yıllık mesleğin son temsilcisi! Günde 20 kilometre koşuyor
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor

680 yıllık mesleğin son temsilcisi! Günde 20 kilometre koşuyor
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı