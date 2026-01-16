Haberler

Edirne'de yüksek kesimler beyaza büründü

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, tarihi yapılar da karla kaplandı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kentte, akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanak, saat 20.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi başta olmak üzere, tarihi ve kültürel yapılar da karla kaplandı. Kar yağışı, aralıklarla şiddetini arttırarak devam ederken, hava sıcaklığı ise -1 santigrat derece ölçüldü.

Yağışın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
