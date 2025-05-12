Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yağışların hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel