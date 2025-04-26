Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de çiseleme ile başlayan yağış, sağanağa dönüştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde çiseleme şeklinde başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Keşan ilçesinde de sağanak etkili oldu.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle apartmanların bahçelerinde ve yollarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin giriş katlarını su bastı.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel