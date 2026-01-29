Haberler

Edirne'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Suyla Kapladı

Meteoroji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Sürücüler zorlukla ilerlerken, polis ekipleri önlemler aldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

MGM Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
