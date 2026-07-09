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Edirne'de sağanak sıcak havanın etkisini azalttı

Edirne'de sağanak sıcak havanın etkisini azalttı
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Edirne'de dün gece başlayan ve gündüz de süren sağanak, hava sıcaklığını mevsim normallerinin üzerinden 19 dereceye düşürdü. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler kontrollü ilerledi.

Edirne'de dün gece başlayan ve gündüz saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak, hava sıcaklığını düşürdü.

Kentte birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte yerini serin havaya bıraktı.

Aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler de yağış nedeniyle trafikte kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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