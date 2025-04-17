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Edirne'de Projeler ve Yatırımlar Gündeme Geldi

Edirne'de Projeler ve Yatırımlar Gündeme Geldi
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Edirne Valisi ve AK Parti heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İl Başkanı Belgin İba, Bakan Kurum'u Söğütlük Millet Bahçesi'nin açılışına davet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Edirne'de devam eden projeler ve planlanan yatırımlar görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Bakan Kurum'u, yakın zamanda hizmete girecek Söğütlük Millet Bahçesi'nin açılışına davet ettiklerini belirtti.

Kentte önemli çalışmaların yapıldığını aktaran İba, "Şehrimizin geleceği için attığımız her adımda yanımızda olan, desteğini bizden esirgemeyen bakanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Edirne için çalışmaya, üretmeye ve hayal ettiklerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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