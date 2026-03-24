17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu; olay kamerada

Edirne'de 17 yaşındaki T.A., husumetli olduğu H.G.'yi çocuk parkında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. T.A., gözaltına alındı, yaralı H.G. hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'de T.A. (17), aynı yaştaki H.G.'yi, çocuk parkında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. T.A.'nın pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra Kurtuluş Mahallesi Eski TOKİ Konutları'ndaki çocuk parkında meydana geldi. T.A., aralarında husumet olan H.G.'nin parkta olduğunu öğrenince yanına aldığı pompalı tüfekle parka gitti. T.A., burada H.G.'ye tüfekle ateş açtı. H.G. kaçmaya çalışırken, halı sahada top oynayan çocuklar da silah sesleri üzerine büyük panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. Bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan polisler olaya müdahale etti. T.A. kullandığı pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Yaralanan H.G., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.A.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı ve çocukların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturması sürüyor.

Haber: Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi
İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu
Bakanlıktan büyük kolaylık! Yeni sistem geldi