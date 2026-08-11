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Edirne'de TIR Yangını Söndürüldü

Edirne'de TIR Yangını Söndürüldü
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Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapıkule Sınır Kapısı kara yolu yakınındaki bir tarlada park halinde bulunan ve sürücüsünün U.T. olduğu öğrenilen 39 SJ 560 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında tırın çekici bölümü kullanılamaz hale gelirken, biçilmiş buğday tarlası da zarar gördü.

Kaynak: AA
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