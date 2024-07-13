Edirne'de Pamuk Yüklü Tır Devrildi ve Yandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen ve yanmaya başlayan pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Tır kullanılamaz hale geldi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrildikten sonra yanan pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Kırcasalih beldesinde E.K'nin kullandığı 48 VM 148 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrildikten sonra refüje çarpan tır yanmaya başladı.
Tırın yandığı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA aracı gelerek yangını söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan tır sürücüsü ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün İzmir'den aldığı pamuk yükünü Edirne'deki bir fabrikaya getirdiği öğrenildi.