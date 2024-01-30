Edirne'de Otomobilde Gümrük Kaçağı Bilgisayar Malzemesi Ele Geçirildi

Edirne'de bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı bilgisayar malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler G.K. ve S.V'nin bulunduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada çok sayıda gümrük kaçağı bilgisayar malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.P, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

M.T, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler Ö.K. ve K.B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Evden hırsızlık

Keşan'da evinden çeşitli ziynet eşyaları ve parası çalınan kişi polise başvurdu.

Yeni Mescit Mahallesi'nde yaşayan T.U, evinden ziynet eşyaları ve parasının yerinde olmadığını fark etti.

Ev sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.