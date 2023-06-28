Edirne'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, tarlaya devrilen araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, sürücü A.G. ve araçtaki F.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler İpsala Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, A.G'nin (63) kullandığı 22 RB 901 plakalı otomobil Sultanköy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada A.G. ile araçtaki F.G. (59) olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından cenazeler İpsala Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel