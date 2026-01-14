Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Edirne'de bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarıyla ilgili bilgiler geldi.
Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Havsa- Edirne kara yolunda E.K.T. idaresindeki 22 UP 522 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki T.Z.B, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan T.Z.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel