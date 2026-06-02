Edirne'de otobüste çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde seyir halindeki bir otobüsün tekerleğinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yolcu bulunmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Lalapaşa - Edirne kara yolu Hasanağa mevkisinde C.C. idaresindeki 22 AFA 143 plakalı otobüsün sağ arka tekerleğinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Otobüsü durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yolcusu olmayan otobüsteki küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı