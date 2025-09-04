Edirne'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Haberler

Edirne Yıldırım Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına müdahale edilirken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı ve vatandaşlar itfaiyeye destek verdi.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, yerleşim yerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bazı vatandaşlar da bölgede bulunan arı kovanlarına ateşin sıçramaması için itfaiye ekiplerine çalışmalarında destek verdi.

Yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
