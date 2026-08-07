Edirne'de Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Tayakadın köyü yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Tayakadın köyü yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA