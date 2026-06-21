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Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Edirne'de otogar yanındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dekar alana zarar verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, bölgede mahsur kalan bir kaplumbağa kurtarıldı.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otogar yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde kalan bir kaplumbağa, itfaiye eri tarafından güvenli alana götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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