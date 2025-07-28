Edirne'de Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı
Edirne'de jandarma ekipleri, orman yangınlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirerek yangın tehlikelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yaz boyunca devam edecek bilgilendirme faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Edirne'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Sararlı köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Son günlerde Türkiye genelinde bir çok bölgede çıkan orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgi veren ekipler, sigara izmaritleri ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek unsurlara karşı vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Yaz boyunca çevre ve orman yangınlarına karşı benzer bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel