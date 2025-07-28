Edirne'de Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı

Edirne'de Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de jandarma ekipleri, orman yangınlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirerek yangın tehlikelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yaz boyunca devam edecek bilgilendirme faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Edirne'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Sararlı köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Son günlerde Türkiye genelinde bir çok bölgede çıkan orman yangınları hakkında vatandaşlara bilgi veren ekipler, sigara izmaritleri ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek unsurlara karşı vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yaz boyunca çevre ve orman yangınlarına karşı benzer bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti

Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış

Bakan Yerlikaya orman yangınların çıkış nedenlerini tek tek açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.