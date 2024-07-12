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Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyü yakınlarındaki ormanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine helikopterler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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