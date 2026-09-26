Haberler

Edirne'de operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 880 gram uyuşturucu ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de belirlenen iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 880 gram sentetik uyuşturucu, 92 gram kokain, 168 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira ve 2 gram altın ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 880 gram sentetik uyuşturucu, 92 gram kokain, 168 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira ve 2 gram altın ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor

Fener'in başına En-Nesyri iş açmış! İşte kasadan çıkacak para
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz

Taşınsanız da kira ödemek zorunda kalabilirsiniz
Bakan Çiftçi okul saldırganının ifadesini açıkladı: Bekçi olduğunu bildiği için okulun dışında saldırmış

Okul saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Planını bekçi bozmuş
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! Renk renk arabalarına el konuldu
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

İşte Fenerbahçe taraftarını gece uyutmayan cezanın nedeni
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı

Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi