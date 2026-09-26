Edirne'de operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 880 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 880 gram sentetik uyuşturucu, 92 gram kokain, 168 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira ve 2 gram altın ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA