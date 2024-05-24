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Edirne'de Ölü Caretta Caretta Karaya Vurdu

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Erikli sahilinde yürüyüş yapan bir kişi, deniz kaplumbağasının karaya vurduğunu fark etti. Keşan Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, öldüğü tespit edilen hayvanı incelemek üzere alarak götürdü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ölü caretta caretta karaya vurdu.

Erikli sahilinde yürüyüş yapan bir kişi, deniz kaplumbağasının karaya vurduğunu gördü.

Keşan Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce öldüğü belirlenen hayvan, incelenmek üzere alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Erikli Edirne Keşan Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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