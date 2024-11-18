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Edirne'de Okul Servislerine Denetim Uygulandı

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Edirne'de jandarma ekipleri, taşımalı eğitimde kullanılan okul servis araçlarını denetledi. Son bir haftada 46 servis aracı incelendi ve 2 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 518 öğrenciye trafik kuralları eğitimi verildi.

Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taşımalı eğitimde kullanılan okul servis araçlarının ve sürücülerinin kontrol ve denetimlerine il genelinde devam ediyor.

Ekiplerce son bir haftada 46 servis aracı denetlendi, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğine uygun hareket etmeyen 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler 518 öğrenciye temel trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
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