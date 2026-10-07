Haberler

Edirne'de okul kantinleri ve çevresi 7 gün 24 saat denetleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de okul kantinleri ve okul çevresindeki toplu tüketim yerlerinde denetimler sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda mevzuatı, hijyen ve muhafaza koşullarını inceledi; işletmelere uyarı yapıldı. Açıklamada denetimlerin 7 gün 24 saat sürdüğü belirtildi.

Edirne'de öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla okul kantinleri ile okulların çevresindeki toplu tüketim yerlerinde denetimler sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu, hijyen koşulları ve gıdaların muhafaza şartları kontrol edildi.

Ekipler ayrıca ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket ve ambalaj bilgileri ile işletmelerin genel temizlik ve düzen şartlarını inceledi.

Öğrencilerin sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla işletme sahiplerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
Haliç Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan şahıs 2 saatte ikna edildi

İstanbul'da nefes kesen anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Şişede durduğu gibi durmadı! Arkadaşların alemi kanlı bitti
Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı

Hain saldırı! Polisimiz şehit oldu, zanlı aynı silahla kendini vurdu
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı

Salgın bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu

Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

Harekete geçtiler! İsrail'in rezilliği cevapsız kalmadı

Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor

Kayyumun yönettiği belediyeye operasyon! Sağ kolu da gözaltında
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı