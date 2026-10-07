Edirne'de okul kantinleri ve çevresi 7 gün 24 saat denetleniyor

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Edirne'de öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla okul kantinleri ile okulların çevresindeki toplu tüketim yerlerinde denetimler sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu, hijyen koşulları ve gıdaların muhafaza şartları kontrol edildi.

Ekipler ayrıca ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket ve ambalaj bilgileri ile işletmelerin genel temizlik ve düzen şartlarını inceledi.

Öğrencilerin sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla işletme sahiplerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA