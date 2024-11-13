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Edirne'de Okul Devamsızlığına Çözüm: Yüzde 91 Başarı Oranı

Edirne'de Okul Devamsızlığına Çözüm: Yüzde 91 Başarı Oranı
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Edirne'de kurulan komisyon, devamsız öğrencilerin yüzde 91'inin okula gelmesini sağladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, düzenledikleri özel çalışmalarla bu başarıyı elde ettiklerini ve kalan öğrencilerle ilgili sürecin devam ettiğini açıkladı.

Edirne'de okul devamsızlığını önlemek için kurulan komisyon, devamsız öğrencilerin yüzde 91'inin okula gelmesini sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Genel Meclisi'nin kasım ayı oturumuna katılarak müdürlüğün faaliyetleri ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kentte resmi ve özel 419 okul ve kurum bulunduğunu söyleyen Yılmaz, 5 bin 44 öğretmenin görev yaptığı okullarda 56 bin 616 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Her eğitim bölgesinde ve her ilde olduğu gibi Edirne'de de okula devam etmek istemeyen öğrenciler ve çocuğunun okuluyla ilgili süreçleri kontrol etmeyen velilerin olduğunu dile getiren Yılmaz, bu süreci özel bir çalışmayla takip ettiklerini ifade etti.

Vali Yunus Sezer'in öncülüğünde kurulan komisyonda, Emniyet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor il müdürlükleri ile İl Müftülüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kendileriyle çalıştığını belirten Yılmaz, "Okullarımızın, okula devam ettirmekte güçlük çektiği tüm öğrenciler için bu saydığım kurumların birer üyesinden oluşan komisyon fiilen devreye giriyor. Gerekirse çocuğun evine, ailesine gidip bir faaliyet yürütüyor orada. Bir şekilde çocukların okula gelmesi için bu altı kurum sayın Valimizin koordinasyonunda iş birliğinde çalışıyoruz. Çok da ciddi sonuçlar aldık. Eylül ayında tespit ettiğimiz okula devam etmeyen çocukların il genelinde yüzde 91'ini geçtiğimiz haftaya kadar okula devam ettirdik." diye konuştu.

Yılmaz, bu oranın çok yüksek olduğunu, bu kadar büyük bir sonuç elde etmelerinin kurumlar arası koordinasyonla mümkün kılındığını dile getirdi.

Kalan yüzde 9'luk kısımdaki öğrencilerle ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Biz bunun öngörülerimize göre yüzde 98 bandına çekilebileceğini değerlendiriyoruz ama ikna süreçleriyle ilgili biraz daha zamana ihtiyacımız var ve yasal süreçler de var burada. Çocuklarını göndermemekte ısrar eden kişilere yasal işlem de yapıyoruz. Yine sayın Valimizin önderliğinde öğrenci, öğretmen ve aile işbirliğini sağlamak için 'Bir kahvenizi içeriz' adı altında ev ziyaretleri yapıyoruz." dedi.

Yılmaz, yürüttükleri diğer projeler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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