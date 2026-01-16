Edirne'de 54 bin 582 öğrenci karne heyecanı yaşadı

EDİRNE'de, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, il genelinde 54 bin 852 öğrenci karne aldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Mustafa Necati İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Kentte, ilk dönemin sona erdiği 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 280 okulda karne heyecanı yaşandı. Edirne Valisi Yunus Sezer de, Karaağaç Mahallesi'ndeki Mustafa Necati İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Sezer'e, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da eşlik etti. Okul girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan vali Sezer, birinci sınıf öğrencilerine karne dağıttı.

'54 BİN ÖĞRENCİMİZLE AYNI MUTLULUĞU PAYLAŞIYORUZ'

Ziyaretin ardından konuşan Sezer, çocukların karne sevincine eşlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İlkokul birlerdeki çocuklarımıza karne dağıtımında bulunduk ve bugün güzel Edirne'mizde 280 okulumuzda 54 bin 852 öğrencimizle bugün aynı mutluluğu paylaşıyoruz. Her ne kadar bugün Karaağaç'ta, Mustafa Necati İlkokulu'nda olsak da gönlümüz Edirne'nin tamamındaki çocuklarımızla, velilerimizle, öğretmenlerimizle beraber. 5 bin 200 öğretmenimiz gece gündüz çocuklarımıza eşlik ettiler. Onların ülkemize kazandırılması, ülkemizin geleceğinde etkin bireyler olarak yetişmeleri adına büyük bir fedakarlıkla bu dönemi geride bıraktık" dedi.

'10 BİNİN ÜZERİNDE VELİMİZİ ZİYARET ETTİK'

Kentte, dezavantajlı mahallelerdeki devamsızlık konularını da takip ettiklerini söyleyen Sezer, "Aynı zamanda malumlarınız Edirne olarak takip ettiğimiz konular var. Bunlardan bir tanesi özellikle dezavantajlı mahallelerimizde okullarımızda yürüttüğümüz özel projelerimiz vardı. Bunlar birincisi okula devam durumu. Onlarla ilgili olarak yine takviye edilmesi gereken öğrencilerimiz vardı. Onlarla ilgili çalışmalarımızı da bu sene devam ettirdik. Yine velilerimizi ziyaret ederek onlarla beraber istişare halinde, onların da görüşleriyle beraber eğitim sezonunu, okul aile birlikleri, velilerimiz, okul yönetimi bizler dahil olmak üzere bütün kurumlarla beraber götürmeye çalıştık. Veli ziyaretlerimiz de bu dönemde devam etti. 10 binin üzerinde velimiz ziyaret edildi öğretmenlerimiz tarafından ve onların da görüşleriyle beraber çok önemli noktalarda, önemli kararlar aldığımızın altını da özellikle çizmek isterim" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ NİTELİKLİ VAKİT GEÇİRSİNLER'

Çocuklardan, ara tatili iyi değerlendirmelerini isteyen Vali Sezer, "Çocuklarımıza iyi tatiller diliyoruz. Bu tatil döneminde bol bol eğlenmelerini, güzel vakit geçirmelerini ama aynı zamanda da nitelikli vakit geçirmelerini, özellikle telefon ve bilgisayardan uzak durmalarını ve kitap ve aileleriyle beraber etkinlikler yapmalarını tavsiye ediyorum. Yine ailelerimize de aynı şekilde çocuklarıyla beraber nitelikli etkinlikler yaparak çocuklarımızın ruhsal, bedensel gelişimlerine hep beraber katkıda bulunmalarını özellikle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.